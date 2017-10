Śląskie. Ksiądz uprawiał seks z głuchoniemą uczennicą

Ksiądz Krzysztof K. był związany z parafią w Wojnowicach. Prowadził również katechezy w ośrodku dla niesłyszących w Raciborzu. To właśnie w tym miejscu duchowny wykorzystywał seksualnie 17-letnią głuchoniemą uczennicę. W toku śledztwa prokuratorzy zdobyli dowody świadczące o tym, że w latach 2012-2013 Krzysztof K. co najmniej trzykrotnie uprawiał seks z uczennicą. Sprawa wyszła na jaw, ponieważ duchowny pisał do 17-latki za pomocą specjalnego komunikatora. Korespondencję odkryła koleżanka dziewczyny, która powiadomiła o całej sprawie dyrekcję ośrodka w Raciborzu.

Krzysztof K. został zwolniony, a sprawa trafiła do sądu. Biskup opolski podjął również decyzję o odwołaniu duchownego z Wojnowic. W 2016 roku sąd w Raciborzu skazał duchownego na karę 18 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Ksiądz odwołał się od tego wyroku i podkreślał, że jest niewinny. Przez ostatnie miesiące pełnił kapłańską posługę w parafii św. Jacka w Kamieniu Śląskim. W ostatni piątek sąd okręgowy rozpatrzył odwołanie Krzysztofa K. Sąd nie dał jednak wiary jego zeznaniom i podtrzymał wcześniejszy wyrok.