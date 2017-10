Rzecznik prezydenta ujawnia, co Duda powiedział posłom podczas konsultacji i czego oczekuje od PiS

W ubiegły poniedziałek Andrzej Duda przedstawił prezydenckie projekty ustaw dotyczące reform w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym. Propozycje głowy państwa wywołały wiele komentarzy, zarówno wśród polityków opozycji, jak i partii rządzącej. We wtorek 26 września Pałac Prezydencki poinformował, że projekty ustaw zostały złożone do marszałka Sejmu. Informację tą potwierdziła Kancelaria Sejmu.

Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy powiedział w rozmowie z radiową Trójką, jakie są oczekiwania prezydenta względem posłów, którzy będą debatować nad przygotowanymi przez Andrzeja Dudę projektami ustaw. – Prezydent Andrzej Duda dotrzymał słowa i dwa miesiące po zawetowaniu przez niego poprzednich dwóch ustaw ws. KRS i SN przedstawił swoje projekty. We wtorek trafiły już do Sejmu, są już u marszałka Sejmu i to jest bardzo dobra wiadomość, bo pokazuje, że można składać publiczne deklaracje i się z nich wywiązywać – tłumaczył.

Łapiński sformułował również oczekiwania prezydenta od sejmowej większości i ostrzeżenie pod adresem polityków, którzy chcieliby zmieniać projekty ustaw. – Jeżeli zmiany, czy poprawki, które zostaną naniesione w Sejmie do projektów prezydenta dotyczących KRS i SN wypaczą je, będą niezgodne z intencjami prezydenta, to na to zgody prezydenta nie będzie – ostrzegał rzecznik.

– Prezydent powiedział mniej więcej tak: Szanowni państwo, Parlament jest władzą niezależną od prezydenta. Ja nie oczekuję, że będziecie państwo moim notariuszem, to znaczy, że te ustawy, które do was zgłoszę, będą takie same na koniec prac parlamentarnych, że nie zmieni się żadna kropka, żaden przecinek. Wiem, macie do tego prawo, możecie nad tym pracować – dodał Łapiński pytany o to, co prezydent powiedział podczas konsultacji w Pałacu Prezydenckim.

