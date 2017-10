3-miesięczny chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala. Jego płacz przeszkadzał ojcu w graniu na komputerze

Dziecko trafiło do Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii z podejrzeniem infekcji. Jego matkę zaniepokoił częsty płacz dziecka. Magdalena Sekuła, rzecznik prasowy Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, poinformowała, że podczas badań niemowlę dostało drgawek i musiało zostać przeniesione na szpitalny oddział ratunkowy. Obecnie lekarze określają stan chłopca jako bardzo ciężki. Dziecko znajduje się na oddziale intensywnej terapii. Lekarze zdiagnozowali u chłopca pękniętą podstawę czaszki.



W związku z tym, dyrekcja szpitala powiadomiła o całej sprawie policję. – Dziecko nie wyglądało na to, że jest pobite, dlatego nikt nie podejrzewał, że tak może być. Natomiast w takiej sytuacji są odpowiednie wytyczne i jeśli są takie wytyczne to my natychmiast musimy to zgłosić na policję – tłumaczyła Magdalena Sekuła.

Ponieważ matka dziecka powiedziała śledczym, że jej konkubent denerwował się ostatnio z powodu płaczu dziecka, który przeszkadzał mu w graniu na komputerze, funkcjonariusze policji zatrzymali mężczyznę. 29-letni ojciec dziecka trafił do aresztu. Prokuratura postawiła mu zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za popełniony czyn mężczyźni grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.