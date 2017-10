Syn byłego wiceministra nakręcał przestępczą „karuzelę”. CBŚP rozbiło grupę wyłudzającą VAT

Policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prowadzą, postępowanie w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Jej członkowie podejrzani są o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstw skarbowych związanych z fikcyjnym karuzelowym obrotem sprzętem elektronicznym, w tym telefonami komórkowymi. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli działać przez kilka miesięcy 2015 roku. Śledztwo obejmuje swoim zakresem 63 podmioty gospodarcze, działające na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego, a także firmy z Włoch i Niemiec.

Policjanci CBŚP ustalili, że mechanizm przestępczy polegał na wielokrotnym obrocie tym samym towarem. Wszystko to w celu uprawdopodobnienia dokonania transakcji kupna-sprzedaży telefonów komórkowych, pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury VAT, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych. Dokumenty te stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT.

Śledczy ustalili, że kwota uszczuplenia należności publicznoprawnej, wynikająca z wyłudzenia zwrotu podatku VAT wynosi ponad 500 tysięcy złotych, natomiast wartość narażenia Skarbu Państwa na nienależny zwrot podatku wyniosłaby co najmniej 6,5 mln zł.

W połowie września funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie CBŚP przeprowadzili akcję, w wyniku której zatrzymali siedem osób. Wówczas zabezpieczono mienie na łączną kwotę około miliona złotych. Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.