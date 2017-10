Rzecznik PiS przekazała decyzję ws. posła Rzepeckiego. „Pierwszy krok do wydalenia go z partii”

Pod koniec minionego tygodnia poseł Łukasz Rzepecki został odwołany z sejmowej Komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Odwołanie ma związek ze zgłoszeniem przez posła Rzepeckiego wniosku o uchylenie immunitetu Dominikowi Tarczyńskiemu. „Byłem, jestem i będę za likwidacją immunitetu formalnego. Dalej będę walczył by program PiS był realizowany” – wyjaśniał na Twitterze polityk PiS.

Już w piątek rzecznik PiS poinformowała, że prezydium klubu zarekomendowało wydalenie Łukasza Rzepeckiego z klubu. W rozmowie z radiem TOK FM polityk PiS Marek Suski powiedział, że „zachowanie Łukasza Rzepeckiego było nie do przyjęcia”. – Kara jest za skandaliczne głosowanie w komisji i wypowiadanie się w mediach, które jest niezgodne z polską racją stanu – dodał.

O dalszych krokach wobec młodego posła rzecznik Prawa i Sprawiedliwości poinformowała w niedzielę za pośrednictwem Twittera. „Poseł Rzepecki został zawieszony w prawach członka PiS, co jest pierwszym krokiem do wydalenia go z partii” - przekazała Mazurek. Portal 300polityka.pl w oparciu o opinie swoich rozmówców podkreśla, że decyzja w wydaleniu Rzepeckiego zależy od władz regionalnych, a kolejnym krokiem może być dopiero usunięcie z klubu PiS, co może nastąpić za dwa tygodnie, na kolejnym posiedzeniu Sejmu.