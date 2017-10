Protesty w obronie niezależności sądownictwa. „»Nie« łamaniu konstytucji”

W niedzielę pod sądami w wielu miastach Polski odbyły się protesty przeciwko planowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę oraz Prawo i Sprawiedliwość kolejnym krokom reformy sądownictwa. Jak podaje RMF FM, przed Sądem Najwyższym w Warszawie demonstrowało około tysiąca osób. Zgromadzenia w części miast były o wiele mniej liczne, co widać na zdjęciach publikowanych przez ich uczestników. "Przestępcy łamiący konstytucję nie mają odwrotu, bo więzienia czekają", "»Nie« łamaniu konstytucji" – to niektóre z transparentów, jakie mieli ze sobą demonstrujący. Pojawiły się też flagi oraz, podobnie jak podczas lipcowych protestów, znicze i świeczki.

Propozycje prezydenta

W poniedziałek prezydent zaprezentował podczas konferencji prasowej swoje projekty ustaw, które powstały po zawetowaniu przez niego propozycji PiS. Andrzej Duda zaproponował początkowo, że gdy w terminie dwóch miesięcy Sejm nie wybierze większością 3/5 głosów sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, to wyboru kandydatów zgłoszonych Sejmowi będzie dokonywał prezydent. Z tego względu został przygotowany także projekt zmian do konstytucji, dzięki którym prezydent mógłby dokonać nominacji członków KRS.

W tej sprawie po południu prezydent spotkał się z przedstawicielami klubów parlamentarnych. W rozmowach nie uczestniczyli jedynie politycy Platformy Obywatelskiej. Po spotkaniu Duda poinformował jednak, że trzy kluby powiedziały, że są gotowe przyjąć proponowane zmiany, jednak lider Nowoczesnej Ryszard Petru stanowczo się im sprzeciwił. – To powoduje, że nie ma szans, żeby poprawka do konstytucji została wprowadzona, bo rozumiem, że Platforma Obywatelska nie przychodząc zademonstrowała sprzeciw – podsumował.

Prezydent złożył też alternatywną propozycję: „Wybór KRS większością 3/5 głosów, a jeżeli to się nie uda nie – włącza się drugi tryb. W tym kolejnym etapie każdy poseł będzie mógł zagłosować tylko na jednego kandydata”. – To w efekcie będzie powodowało multipartyjny wybór członków KRS i taka propozycja będzie ostatecznie w moim projekcie zmiany ustawy o KRS – tłumaczyła głowa państwa. Projekty trafiły do Sejmu.