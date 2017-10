„DGP”: Kolejni byli działacze PZPR w szeregach BBN

Waldemar Kozicki jest obecnie naczelniemiem wydziału w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi. Z informacji podanych przez „Gazetę Polską Codziennie” wynika, że od 1977 roku Kozicki należał do ZSMP aż do końca PRL. Do PZPR należał natomiast w latach 1984-1990. Dziennik przytacza jedną z opinii, w której przeczytać można, że Kozicki „reprezentuje sobą godną do naśladowania postawę ideowo-polityczną”.

Z kolei Maciej Czulicki, który obecnie jest specjalistą w wydziale kierowanym przez Waldemara Kozickiego, miał należeć do PZPR w latach 1988-1990. Z informacji, do których dotarła gazeta dowiedzieć możemy się, że „charakteryzowano go, jako aktywnego działacza POP-u PZPR-u i wykazywał duże umiejętności agitatorskie”.

23 września Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało w komunikacie, że minister Paweł Soloch podjął decyzję o natychmiastowym rozwiązaniu umowę o pracę z płk. Czesławem Juźwikiem, ekspertem w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi. Decyzja podjęta została po uzyskaniu informacji o jego służbie w Wojskowej Służbie Wewnętrznej w latach 1983-1990.