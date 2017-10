Poseł PiS pisze list do Kaczyńskiego i wysyła go na emeryturę. „Wiek emerytalny to 65 lat, on ma 68”

W związku z brakiem reakcji na propozycję rozmowy, poseł Łukasz Rzepecki z PiS przedstawił mediom pismo, które skierował do Jarosława Kaczyńskiego. Po raz drugi podkreślił także potrzebę odejścia z partii jej szefa. – W Polsce obowiązuje wiek emerytalny 65 lat dla mężczyzn. Pan prezes ma 68 lat. Uważam, że powinien odejść – mówił na konferencji. Wcześniej stwierdził, że jeżeli jego wyrzucają za działanie sprzeczne z programem PiS, to tym bardziej wyrzucić powinno się Jarosława Kaczyńskiego.

„Zwracam się do Pana Prezesa o wskazanie jakie są wobec mnie zarzuty i za co jestem zawieszany, jakie są powody wniosku o wykluczenie mnie z Klubu Parlamentarnego PiS?” – pisał poseł Rzepecki, podkreślając, że wyrzucanie go w podobnym stylu to brak szacunku dla jego wyborców. „Apelowałem do Pana posła Dominika Tarczyńskiego, żeby nie chował się za immunitet tyko udowodnił to co mówił. Jest to przede wszystkim w interesie publicznym” – pisał dalej. Argumentował, że wcale nie głosował w tej sprawie z opozycją. – To opozycja głosowała za moim wnioskiem, który był zgodny z programem PiS – podkreślał.

PiS wygasza Rzepeckiego

Pod koniec minionego tygodnia poseł Łukasz Rzepecki został odwołany z sejmowej Komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Odwołanie ma związek ze zgłoszeniem przez posła Rzepeckiego wniosku o uchylenie immunitetu Dominikowi Tarczyńskiemu. W niedzielę 1 października za pośrednictwem Twittera rzeczniczka PiS Beata Mazurek poinformowała o zawieszeniu Rzepeckiego w prawach członka partii Prawa i Sprawiedliwości. „Poseł Rzepecki został zawieszony w prawach członka PiS, co jest pierwszym krokiem do wydalenia go z partii” – przekazała.

W poniedziałek na antenie Radia ZET Łukasz Rzepecki zaznaczył, że jest "bardzo zszkowany całą sytuacją". – Nie wiem jakie są podstawy merytoryczne wyrzucenia mnie z partii. Realizuję program PiS, w związku z tym dzisiaj będę chciał zapytać się i spotkać się z prezesem Kaczyńskim na Nowogrodzkiej. Będę miał konferencję prasową o 11:00 przed siedzibą PiS-u na Nowogrodzkiej i będę chciał zapytać się prezesa Kaczyńskiego dlaczego zostaje wyrzucany z PiS, realizując program PiS-u – poinformował. Jak dodał, "ma nadzieje, że prezes PiS będzie w siedzibie i go przyjmie".