Szydło zapowiada zmiany w emeryturach i chwali budżet. „Sytuacja jest doskonała”

– Dzisiaj Polacy mają wybór i to jest największą wartością tej reformy. Ci, którzy czują się na siłach mogą pracować dłużej – mówiła Szydło. Premier zapewniła, że regulacje, które są wprowadzane, w pełni zabezpieczają interesy emerytów. – Rząd ustalił najniższą emeryturę, to 1000 zł. Wiem, że to mało, ale do tej pory były w Polsce emerytury, które wynosiły poniżej 1000 zł – zauważyła szefowa rządu.

Zdaniem Szydło, wysokość emerytur to największe wyzwanie, przed którym stoi teraz jej rząd. Przyznała, że to wymaga czasu i odpowiedniego doprecyzowania, ale w najbliższych miesiącach zostanie przedstawiona nowa oferta. – Wprowadzamy szereg zmian w systemie podatkowym. Przygotowujemy pakiet rozwiązań pomagających przedsiębiorcom – dodała. Premier nawiązała też do sytuacji polskiego budżetu, która w jej ocenie jest „doskonała”. – Mamy nadwyżkę. Finanse publiczne są stabilne i bezpieczne – przekonywała. Szydło stwierdziła, że Polska jest krajem, który ma jedne z najlepszych perspektyw finansowych w Unii Europejskiej.