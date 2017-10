Wielka akcja w Wólce Kosowskiej: Skonfiskowano podróbki o wartości 52 mln zł

Akcja policji i funkcjonariuszy Straży Granicznej doprowadziły do zabezpieczenia artykułów z podrobionymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi o szacunkowej wartości ok. 52 mln zł. oraz do zatrzymania 11 osób. Podczas wspólnej akcji przeprowadzonej na terenie Wólki Kosowskiej stołeczni policjanci zwalczający przestępczość samochodową skontrolowali także 219 pojazdów.

Działania skierowano przede wszystkim na walkę z nielegalną migracją tj. zweryfikowanie celu i pobytu cudzoziemców na terytorium naszego kraju oraz w przestępczość, polegającą na wprowadzaniu do obrotu towarów z podrobionymi znakami handlowymi znanych marek odzieżowych, galanteryjnych oraz kosmetycznych na terenie targowiska. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, działania odbyły się w godzinach wieczornych, tyle że tym razem na jednej z prywatnych posesji, na której odbywał się regularny handel.

216 busów z podróbkami

Na miejscu współdziałające służby zabezpieczyły 216 busów wypełnionych podrobioną markową odzieżą, obuwiem, galanterią oraz kosmetykami o szacunkowej wartości około 52 mln złotych. Opatrzone logiem markowych firm podróbki sprzedawane były w hurtowych ilościach handlarzom – pośrednikom, jak również detalistom, a następnie rozprowadzane do sklepów, hurtowni i bazarów na terenie całej Polski i do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Zarzuty przedstawiono dwunastu hurtownikom – głównie cudzoziemcom, którzy sprzedawali artykuły nie objęte procedurami celnymi i skarbowymi.

Zatrzymane osoby to cudzoziemcy narodowości: indyjskiej, ukraińskiej, tureckiej, armeńskiej i bułgarskiej. Wśród zatrzymanych był również ob. RP. Wszyscy z zatrzymanych mieli zalegalizowany pobyt na terenie naszego kraju. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że cudzoziemcy świadomie podejmowali się tego procederu, wiedząc, że w ten sposób narażają się na odpowiedzialność karną, a nawet na utratę prawa do pobytu na terytorium Polski.

200 mln zł. w skali miesiąca

Funkcjonariusze likwidując nielegalne targowisko udaremnili wprowadzenie do obrotu nielegalnego towaru, którego wartość w skali miesiąca mogła przekraczać 200 mln złotych. Ilość ujawnionych „podróbek” oraz ich wartość czarnorynkowa pozwala szacować, że zarówno organizatorzy jak i cudzoziemcy z tego procederu czerpali ogromne zyski.

Wszyscy usłyszeli zarzuty z art. 305 Ustawy o prawie własności przemysłowej. Za handel wyrobami z zastrzeżonymi znakami towarowymi grozi im grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 5 lat. Wobec cudzoziemców, którzy przebywali na terytorium RP legalnie, ale złamali prawo trudniąc się nielegalnym procederem, Straż Graniczna podejmie czynności zmierzające do ponownego zbadania zasadności ich pobytu w Polsce.