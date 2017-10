Ułatwią Polakom dostęp do broni? „Atak w Las Vegas nie zmienia naszej decyzji”

W niedzielę wieczorem w Las Vegas 640letni Stephen Paddock przy pomocy karabinu zastrzelił co najmniej 59 osób i ranił 500 kolejnych. To zdecydowanie najbardziej krwawa strzelanina w nowożytnej historii Stanów Zjednoczonych. Posłowie Kukiz'15 przekonują jednak, że dyskusja na temat szerszego dostępu do broni nie powinna być postrzegana przez pryzmat tej tragedii.

– Atak w Las Vegas nie zmienia naszej decyzji w sprawie obywatelskiego dostępu do broni. Mieliśmy do czynienia z zupełnie inną sytuacją niż ta, o której my mówimy. My mówimy przede wszystkim o broni do obrony osobistej, krótkiej, niesamopowtarzalnej. Broń automatyczna, której wczoraj użyto, to była z całą pewnością broń długolufowa – mówił polityk.

– Porównywanie obu tych sytuacji jest co najmniej nadużyciem, bo tu mamy do czynienia z wariatem, który zapewne nielegalnie miał broń i jego celem było zabijanie ludzi, a naszym celem jest ochrona nas i prawa obywatelskiego do posiadania broni w celu obrony osobistej. To są dwa różne światy – przekonywał.

W przedstawianych przez Kukiz'15 założeniach ustawy mowa jest o łatwiejszym dostępie do broni pod warunkiem ukończenia 21 lat, przejścia odpowiednich badań i niekaralności. Politycy chcą także stworzyć jeden rejestr broni, zamiast funkcjonujących obecnie dwóch. W projektach ma być także zawarty zapis, że to prezydenci miast powiatowych mieliby wydawać zezwolenia na posiadanie broni, a nie policja, jak do tej pory.

