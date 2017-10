Wiceszef MSZ chce utworzyć nowy okręg wyborczy. Miałby powstać już w 2019 roku

Do tej pory Polacy mieszkający za granicą oddawali swój głos na kandydata z okręgu 44. który obejmuje kilka warszawskich dzielnic m.in. Żoliborz, Bielany czy Białołękę. Wiceminister spraw zagranicznych zaproponował, aby dla Polaków mieszkających za granicą utworzyć nowy okręg wyborczy. Jan Dziedziczak mówił podczas konferencji „Polska przyszłości” , że takie rozwiązanie miałoby obowiązywać już do 2019 roku. – Chcemy doprowadzić do sytuacji, że jeden z senatorów będzie wybierany w ramach jednomandatowego okręgu wyborczego do Senatu przez Polonię oraz Polaków mieszkających za granicą – zapowiedział wiceszef MSZ.

W opinii Jana Dziedziczaka „takie rozwiązanie sprawi, że problemy Polonii zostaną nagłośnione w kraju” . – Poza granicami kraju mieszka obecnie 20 milionów Polaków. Powinni mieć swojego reprezentanta w Senacie – tłumaczył. Wiceminister spraw zagranicznych nie podał jednak szczegółów dotyczących swojej propozycji. Nie wiadomo więc, czy senator wybrany przez Polonię byłby 101. członkiem Senatu czy też konieczne byłoby wyznaczeni nowych okręgów wyborczych, aby zachować przewidzianą w konstytucji liczbę 100 senatorów.