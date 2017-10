Rocznica Czarnego Protestu. Demonstracje kobiet w wielu polskich miastach

3 października 2016 roku w wielu polskich miastach odbył się Czarny Protest. Sprzeciw kobiet wywołała decyzja Sejmu, który skierował do dalszych prac w komisjach projekty ustaw zakładające bezwzględny zakaz aborcji oraz zmiany w stosowaniu metody in vitro. W pierwszym czytaniu odrzucono natomiast projekt liberalizacji prawa aborcyjnego. Decyzja posłów wywołała oburzenie kobiet, które zorganizowały protesty przeciwko naruszaniu ich praw.

Rok później kobiety również wyszły na ulice polskich miast. W stolicy o godzinie 17 rozpoczął się marsz zainicjowany przez Warszawski Strajk Kobiet. „W tym roku również wychodzimy. Nie tylko po to, żeby wspominać. Nie tylko po to, żeby pokazać siłę, która wtedy się w nas obudziła. W tym roku wychodzimy, bo nie składamy parasolek. Wychodzimy, bo nie odpuszczamy” – informowali na Facebooku organizatorzy wydarzenia Czarny Wtorek. Głównym celem tego zgromadzenia było zbieranie podpisów pod projektem Ratujmy Kobiety 2017. W wydarzeniu wzięli udział m.in. politycy z Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz działacze partii Razem.

Demonstracje odbyły się także w innych miastach w Polsce m.in. w Gdańsku czy Wrocławiu.

– Ta sprawa połączyła kobiety z różnych środowisk i ośrodków. Poczuły swoją moc – powiedziała Katarzyna Lubnauer, posłanka Nowoczesnej. Kobiety walczą przede wszystkim o prawo do legalnego przerywania ciąży do 12. tygodnia, wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej, dostosowanej do wieku i etapu rozwoju uczniów oraz zapewnienie darmowego i łatwego dostępu do antykoncepcji. Domagają się też przywrócenia antykoncepcji awaryjnej bez recepty, a także uregulowania klauzuli sumienia przez lekarzy ginekologów.