Dramatyczna historia 28-latki z Ostrzeszowa. Przez tydzień była więziona i gwałcona

Do zdarzenia doszło w Ostrzeszowie w województwie wielkopolskim. Z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim wynika, że 28-letnia kobieta miała zostać wielokrotnie zgwałcona pomiędzy 23 a 29 września. Prokurator Maciej Meller poinformował, że „30-latek oraz jego 37-letni kolega wykorzystali fakt upojenia alkoholowego pokrzywdzonej, w wyniku którego nie była zdolna do wyrażenia skutecznego sprzeciwu, i doprowadzili ją do wielokrotnego obcowania płciowego oraz innych czynności seksualnych” . Mężczyźni mieli być agresywni wobec 28-latki i zastraszać kobietę psychicznie.

Jak podaje TVN 24, policja zatrzymała już obu sprawców napaści na 28-latkę. Prokuratura zarzuca mężczyznom gwałt oraz „wykorzystanie bezradności innej osoby w celu doprowadzenia jej do obcowania płciowego” . Jeśli stawiane przez prokuraturę zarzuty potwierdzą się, mężczyźni mogą trafić do wiezienia nawet na 12 lat. Podczas składania zeznań obaj sprawcy napaści częściowo przyznali się do winy. W związku z możliwością utrudniania śledztwa, prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowaniu wobec obu zatrzymanych środka zabezpieczającego w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.