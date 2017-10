Nauczyciel przyszedł do pracy pod wpływem alkoholu. Okazało się, że jest również radnym

Jak podaje Radio Białystok, Zbigniew T., nauczyciel ze szkoły podstawowej w Stawiskach w powiecie kolneńskim w województwie podlaskim miał przyjść do pracy pod wpływem alkoholu. Dziwne zachowanie nauczyciela zauważyła jeszcze przed rozpoczęciem lekcji dyrektor szkoły. Kobieta powiadomiła o sprawie policję. – Nasza interwencja sprowadziła się do udzielenia pomocy pani dyrektor, na której to prośbę interweniowaliśmy w tej szkole – powiedziała w rozmowie z portalem Onet.pl Joanna Makarewicz z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.

Funkcjonariusz policji, który przyjechał do szkoły miał przy sobie urządzenie alcoblow, które pokazuje, czy dana osoba znajduje się pod wpływem alkoholu. Alcoblow nie wskazuje jednak ile promili we krwi ma dana osoba. – Kiedy nasz nauczyciel został przebadany przy pomocy urządzenia, okazało się, że był pod wpływem alkoholu – powiedziała dyrektorka szkoły podstawowej. Z informacji Radia Białystok wynika, że mężczyzna miał zostać zwolniony ze szkoły za porozumieniem stron.