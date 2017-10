PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe jednej z partii. Ugrupowanie może stracić ponad 6 mln złotych dotacji

PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe SLD z wyborów uzupełniających do Rady Miasta Oleśnicy, które odbyły się 29 maja 2016 roku. W oficjalnym oświadczeniu Państwowej Komisji Wyborczej czytamy, że SLD „przedłożyła sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2016 roku w wyznaczonym terminie, a dokument został sporządzony zgodnie z określonymi normami prawnymi” .

Jednak na podstawie raportu biegłego rewidenta, PKW uznała, że komitet SLD przyjął darowiznę w wysokości 120 zł od osoby fizycznej po dniu wyborów. Pieniądze te miały zostać przeznaczone na cele związane z wyborami. Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego, takie działanie stanowi podstawę do odrzucenia sprawozdania, ponieważ zgodnie z prawem, wydatki na cele związane z wyborami mogą być dokonywane jedynie za pośrednictwem Funduszu Wyborczego.

Sojuszowi Lewicy Demokratycznej przysługuje prawo do odwołania się od decyzji PKW i wniesienia skargi do Sądu Najwyższego w terminie do 7 dni.