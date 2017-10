Instytut Ordo Iuris otrzymał darowizny w wysokości 3,3 mln zł. Jakie jest ich pochodzenie?

Z opracowania Ordo Iuris wynika, że beneficjentem największych środków pochodzących z zagranicy (90 procent) była Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (Federa), a także działające w jej ramach ASTRA Network i grupa edukatorów seksualnych Ponton. Fundacja Global Fund for Woman (GFW), która swoją siedzibę ma w Stanach Zjednoczonych, przekazała do ASTRA Network grant w wysokości 12 tysięcy dolarów. Miał ona na celu „wstrzymanie przyjęcia przez rząd propozycji ustawy o zakazie aborcji”. Grant udzielony został w kwietniu 2016 roku. Jak czytamy ASTRA uruchomiła dzięki niemu „skuteczne kampanie medialne, aby wywierać nacisk na rząd w 2016 r., prowadząc do masowych protestów w »czarny poniedziałek«, dzięki którym parlament wycofał się z proponowanego ustawodawstwa w październiku”.

– Ordo Iuris otrzymał ponad 3 mln zł ze źródeł niewiadomego pochodzenia, w związku z tym jest ostatnią organizacją, która mogłaby zarzucać komuś przyjmowanie pieniędzy, także z zagranicy – mówiła w rozmowie z rp.pl Małgorzata Fuszara, była pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania.

Jak tłumaczy portal, Fuszara nawiązała do sprawozdania Ordo Iuris za 2016 rok, w którym wykazano darowizny w wysokości 3,3 mln złotych. Zwraca się także uwagę na związki instytutu z konserwatywną międzynarodówką Tradiçao, Família e Propriedade (TFP).