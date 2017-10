W piątek spotkanie prezydenta z Jarosławem Kaczyńskim

Informację o spotkaniu podała Kancelaria Prezydenta. Przypomnijmy, że w czasie poprzedzającym prezentację prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa prezes PiS odwiedził Belweder, gdzie przez około 1,5h rozmawiał z prezydentem. – Sądzę, że prędzej czy później, mam nadzieję, że szybko, dojdziemy do porozumienia. Droga do porozumienia jest otwarta i nie wydaje się, żeby to była droga trudna do przebycia – mówił Kaczyński po spotkaniu, w trakcie którego przekazał prezydentowi pismo z postulatami partii rządzącej. Po kliku dniach Andrzej Duda przedstawił swoje propozycje rozwiązań w zakresie reformy sądownictwa.

Lider PiS skomentował prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa w wywiadzie dla "Gazety Polskiej". Jak stwierdził, dostrzegł w projektach Andrzeja Dudy "pewne problemy o charakterze konstytucyjnym". – Trudno sędziów KRS wybierać mniejszością głosów – wskazał. Jarosław Kaczyński poinformował też, że jego partia przedstawi prezydentowi propozycje korekty jego ustaw. –Mogę powiedzieć, że jeśli nasza korekta spotka się ze zrozumieniem prezydenta, to będziemy mogli powiedzieć, iż udało się wypracować mechanizm wystarczająco głęboko zmieniający polskie sądownictwo – komentował Kaczyński.

