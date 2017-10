„Wstyd i hipokryzja”. Wpis Kasi Tusk na Instagramie wywołał oburzenie fanów

Córka Donalda Tuska ma swoją markę odzieżową. W ofercie MLE Collection znajdują się m.in. swetry, sukienki czy płaszcze. Profil marki w mediach społecznościowych jest popularny - na Facebooku obserwuje go ponad 6 tysięcy osób, a na Instagramie ponad 26 tysięcy.

Post, który pojawił się na Instagramie marki wywołał wielkie oburzenie. Okazało się bowiem, że w ofercie sklepu internetowego Kasi Tusk znalazły się czapki, do produkcji których użyto naturalnego futra. Informacja ta została potwierdzona przez firmę na Instagramie.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy od osób, które były oburzone wykorzystaniem do produkcji naturalnych futer. „Taka niby świadoma marka a promujecie naturalne futra?” , „Bardzo słabo” , „Wstyd i żenada” – to tylko niektóre komentarze, jakie pojawiły się pod postem na Instagramie. Wielu komentatorów zarzucało Kasi Tusk hipokryzję. Córka szefa Rady Europejskiej wielokrotnie podkreślała bowiem, że dobro zwierząt jest dla niej bardzo ważne. Kasia Tusk angażowała się w działania walczącej o prawa zwierząt organizacji WFF. Blogerka namawiała do udziału w akcji #adoptujjodłę oraz adoptowała wirtualnie rysia. Kasia Tusk nie chce komentować całej sprawy. Po wielu negatywnych komentarzach, które pojawiły się w internecie post został usunięty, a futrzane czapki zniknęły ze sklepu internetowego MLE Collection.

