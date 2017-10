Ziobro bierze się za Kraków. „Mamy do czynienia z wielką aferą wyłudzania nieruchomości”

W środę Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro powołał zespół w celu wyjaśnienia spraw związanych z przejmowaniem krakowskich nieruchomości. Jest to wynikiem lustracji spraw karnych, które zakończyły się postanowieniami o odmowie wszczęcia postępowania lub o jego umorzeniu, a także związanych z nimi spraw cywilnych. Łącznie sprawdzono 80 postępowań. – Lustracja pokazała, że, podobnie jak w Warszawie, także w Krakowie mamy do czynienia z wielką aferą wyłudzania nieruchomości. Można przypuszczać, że to jednak tylko część spraw związana z działalnością przestępczą. Całość tej wielkiej przestępczej działalności może rosnąć, bowiem składane zawiadomienia nie kończyły się rzetelnymi śledztwami i stawianiem winnych przed sądem, które w konsekwencji dałyby podstawy do odzyskania nieruchomości przez Skarb Państwa, czy właścicieli prywatnych – podkreślił Zbigniew Ziobro. Dodał też, że na jego polecenie wszystkie przedwcześnie zakończone postępowania dotyczące nieruchomości zostały podjęte i będą kontynuowane.

Zbadana zostanie też praca krakowskich sędziów. – Wiele wskazuje na to, że podobnie jak miało to miejsce w Warszawie, także w Krakowie, sędziowie, często w sposób bardzo pochopny, podejmowali swoje decyzje na podstawie dokumentów przedkładanych, w naszej ocenie, prawdopodobnie przez oszustów – wyjaśnił Prokurator Generalny. Zespół sprawdzi również kwestię zaniechań Ministerstwa Finansów.

Zbigniew Ziobro zapewnił, że prokuratorzy i funkcjonariusze policji wchodzący w skład zespołu będą podejmowali działania zmierzające do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wszystkich osób winnych wyłudzeń i nadużyć. Mają też odzyskać z rąk przestępców działających na terenie Krakowa wszystkie możliwe jeszcze do odzyskania nieruchomości.