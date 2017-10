Polskie miasta „zagrały” w bollywoodzkim filmie. Poznań udaje... Paryż

„Mersal” to historia magika, który przybywa do Indii i odnajduje zaginionego przed laty brata, który jest lekarzem. Po głębszym poznaniu swojej tożsamości, decyduje się na zemstę wobec tych, którzy zabili jego rodziców. Główną rolę gra Joseph Vijay, zaś reżyser to Atlee Kumar. Premierę, w Indiach zaplanowano na 18 października. Muzykę skomponował Allah Rakha Rahman, zdobywca dwóch statuetek Oscara za ścieżkę dźwiękową i piosenkę do filmu „Slumdog. Milioner z ulicy” w 2009 roku. „Mersal” zostanie wyświetlony w największym europejskim kinie Le Grand Rex w Paryżu.

Galeria:

Kadry ze zwiastuna filmu „Mersal”

Film nakręcono m.in. w czterech polskich miastach: Poznaniu, Gdańsku, Rzeszowie oraz Sopocie. „Zagrają” np . Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, rzeszowska G2A Arena, Długi Targ i Stadion Energa w Gdańsku. Filmowcy z Bollywood uznali jednak, że najbardziej w roli Paryża odpowiada im Poznań. – Chodziło o szerokie, ładne, zmodernizowane jezdnie, po których obu stronach byłyby budynki secesyjne zbudowane pod koniec XIX w. i na początku XX w. – tłumaczył Wyborczej.pl Michał Ferlak z Poznań Film Commission. Dodał, że ekipie zależało na czteropiętrowych kamienicach i monumentalnych budynkach, takich jak zamek, który miał udawać operę. W produkcję zaangażowano też kilka tysięcy statystów, kilkudziesięciu tancerzy oraz kaskaderów.