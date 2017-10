13-latka zgwałcona przez kolegę. „Najbardziej podniecało go, że się broniła”

Olga wybrała się na przejażdżkę samochodem, a później spacer z 17-letnim bratem swojej dobrej koleżanki ze szkoły. Nie bała się, bo chłopaka znała. – Powiedział: „Chodź, idziemy się przejść dalej”. Poszli w ustronne miejsce. I wtedy ją zaatakował. Zakneblował córce usta. Zrobił to siłą. Strasznie ją wyzywał, żeby nie krzyczała. Dotarły do nas słuchy, że powiedział, że najbardziej podniecało go to, że córka się broniła – opowiada mama Olgi.

O tym, że została zgwałcona, dziewczynka powiedziała rodzicom dopiero po dwóch tygodniach. – Chodziła przez ten czas i ukrywała to przed nami, chociaż wiedzieliśmy, że jest coś nie tak. Wiedziała, że to jest coś złego, ale wstydziła się strasznie – mówi mama Olgi. Dodaje, że dziewczynka miała siniaki na ciele, ale twierdziła, że przewróciła się na rowerze. Kobieta znalazła też zakrwawioną bieliznę dziecka.

17-latek trafił do aresztu. Potwierdził okoliczności spotkania z Olgą, jednak nie przyznał się do winy. – Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzuty zgwałcenia 13-latki i wypowiadania wobec niej gróźb karalnych. Niewątpliwie doszło do użycia przemocy wobec nieletniej – powiedziała Maria Kudyba, Prokuratura Okręgowa w Łomży.

Problem alkoholowy w domu 17-latka

Rodzice Olgi opowiadają o spotkaniu z matką 17-latka. – Przyjechała do nas po jego zatrzymaniu. Proponowała pomoc finansową i żeby wycofać oskarżenia. Powiedziałem, że nie mamy o czym rozmawiać. Przyjechała policja i wyprosili ją – relacjonuje ojciec dziewczynki. Rodzina zatrzymanego nastolatka od lat borykała się z problemami. Była objęta procedurą niebieskiej karty z powodu alkoholizmu i przemocy domowej. Siostra zatrzymanego nastolatka żaliła się na pijaństwo matki. Problem alkoholowy w domu nasilił się po śmierci ojca. Zauważyła to również matka Olgi, odbierając córkę z imprezy urodzinowej. – Ta matka wyszła bardzo pijana. Byłam zdenerwowana. Moja córka opowiadała, że ta kobieta piła przy stole. Córka tej pani miała mówić: „mamo wstyd mi robisz”. Nigdy tego nie zgłosiłam i bardzo tego żałuję – opowiada mama ofiary.

17-latek sprawiał kłopoty wychowawcze. Z trudem ukończył gimnazjum. Po wakacjach nie podjął dalszej edukacji. Przeżywał niedawną śmierć ojca. –Różnie to bywało. Czasami przychodził zaniedbany. Teraz wiem, że dotknęło ich nieszczęście w rodzinie, że zmarł ojciec. Nie był z gruntu złym dzieckiem. Byłam zszokowana takim zachowaniem – przyznaje Krystyna Prokop, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach.

Rok temu, w wyniku poprawy relacji rodzinnych, wygaszono niebieską kartę. – Od momentu zakończenia procedury niebieskiej karty, do ośrodka nie wpłynęła żadna informacja, czy to z placówek oświatowych, czy to ze środowiska, mogąca świadczyć, że w rodzinie dzieją się niepokojące rzeczy – mówi Rafał Kruszewski z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach-Kossakach.

„Ktoś jej powiedział, że sama tego chciała”

Olga jest pod stałą opieką psychologów. – Najważniejsze jest to, żeby ona doszła po tym wszystkim do siebie – mówi mama. Opowiada, że dziewczynka boi się. Nie chce wychodzić z domu. – Powiedziała mi, że ktoś powiedział, że sama tego chciała. Niech te osoby, które tak mówią, zamienią się z moją córką, chociaż na jeden dzień, zabiorą ten ból od naszego dziecka. Tę traumę, która zostanie jej na całe życie – mówi mama Olgi. Sprawa wciąż jest badana. Prokuratura stara się ustalić, czy nastolatek nie skrzywdził innych dzieci. Tymczasem jego obrońca wniósł skargę na zastosowanie aresztu.