„Nie mam pojęcia, co to za cudo”. Szef MSZ zaskoczony propozycją PiS dla jego resortu

Przypomnijmy, że mimo negatywnego stanowiska MSZ za powołaniem takiej rady opowiedziała się komisja. Organ miałby pełnić rolę doradczą wobec szefa MSZ, m.in. w kwestiach związanych z zatrudnianiem pracowników i rozwiązywaniem z nimi stosunku pracy. Podczas posiedzenia komisji zaskoczenia nie krył wiceszef MSZ Jan Dziedziczak. Okazało się bowiem, że resort nie wiedział o planowanych zmianach. W trakcie posiedzenia wiceminister przekazał negatywną opinię kierownictwa MSZ.

W czwartek propozycję posłów PiS komentował w „Salonie politycznym Trójki” Witold Waszczykowski. – Musimy studiować, co to posłowie wymyślili. Nie mam pojęcia (co to za cudo - red.). Będę rozmawiał z posłami, żeby mi wyjaśnili, o co chodzi – mówił szef polskiej dyplomacji.

Waszczykowski zaznaczył, że od prezesa PiS dowiedział się, że „posłowie chcieli stworzyć radę na wzór Rady Służby Cywilnej”. – Dzisiaj ta rada nazywa się inaczej, Rada Służby Publicznej, która zajmuje się opiniowaniem aktów prawnych dotyczących służby cywilnej. Jeśli by taka miała być rada, która opiniowałaby akty prawne dotyczące służby zagranicznej, to jest ich niewiele, to być może tak, natomiast nie wiem jeszcze, jakie będą kompetencje tej rady – zaznaczył Waszczykowski.