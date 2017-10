„Protest będzie trwał”. Negocjacje Radziwiłła z lekarzami zakończyły się fiaskiem

– Jesteśmy rozżaleni, spotkanie przełomu nie przyniosło. Nie przyniosło też nowych propozycji ze strony Ministerstwa Zdrowia. Protest głodowy trwa, nasze postulaty są nadal aktualne. Usłyszeliśmy, że nasz główny postulat, wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6,8 proc PKB w ciągu 3 lat jest nierealny – powiedział po spotkaniu Łukasz Janowski z porozumienia rezydentów OZZL.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł stwierdził, że rząd ma wiele priorytetów i nie może skupiać się tylko na służbie zdrowia. – Trudno sobie wyobrazić, żeby spełnienie tego postulatu było warunkiem przerwania protestu – powiedział minister.

Propozycja ministra zdrowia to 1200 złotych podwyżki miesięcznie dla lekarzy, którzy wybiorą deficytowe specjalności. Jak tłumaczył, postulat rezydentów jest nierealny do wprowadzenia od razu. - Rezydenci mówią o tym, żeby zwiększyć te nakłady już, natychmiast, i to o kwoty, które są astronomiczne. Oni mówią o tym, żeby w ciągu trzech lat dojść do 6,8 procent PKB wydatków publicznych na zdrowie, a lekko licząc to około 45 miliardów złotych w stosunku do tego, co mamy dzisiaj - podkreślił dziś w radiowej "Jedynce".

Radziwiłł dodał, że rząd już zwiększył nakłady na służbę zdrowia – o 8 miliardów złotych w tym roku. W przyszłym planuje zwiększyć je o kolejne 5 miliardów złotych.

Protest głodowy lekarzy rezydentów

2 października młodzi lekarze zrzeszeni w Porozumieniu Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (PR OZZL) wraz z medykami reprezentującymi inne zawody, zrzeszonymi w Porozumieniu Zawodów Medycznych, rozpoczęli protest głodowy oraz wspierającą protest głodowy akcję „Niech poleje się krew” polegającą na honorowym oddawaniu krwi przez medyków. Jak dowiadujemy się ze specjalnego oświadczenia, „protest głodowy jest konsekwencją braku pozytywnej reakcji rządzących na wszystkie inne wcześniejsze i bardziej łagodne formy zwrócenia uwagi pracowników medycznych na problemy ochrony zdrowia i potrzeby głębokich reform systemu ochrony zdrowia”.

Galeria:

Protest głodowy i masowe oddawanie krwi. Młodzi lekarze i medycy chcą innej reformy

Protestujący zwracają uwagę na zignorowanie przez rządzących licznych petycji, manifestacji, 18 przeprowadzonych wspólnie z ministerstwem konsultacji oraz odrzucenie społecznej ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia, którą podpisało prawie ćwierć miliona obywateli. Reformę sieci szpitali nazywają „udawaniem”.

Czego domagają się młodzi lekarze?

zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do poziomu Europejskiego nie niższego niż 6,8 proc. PKB w przeciągu trzech lat oraz do 9 proc. w ciągu 10 lat likwidacji kolejek rozwiązania problemu dramatycznego braku personelu medycznego likwidacji biurokracji w ochronie zdrowia poprawy warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia.

Co, według ich postulatów, stanowi aktualnie największy problem systemu?