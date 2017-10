Kukiz'15 zapowiada „milionowe pozwy”: Ziobro mści się za nasze relacje z prezydentem

„Ziobro mści się na Kukiz'15 za relacje z Prezydentem, wykorzystując prokuraturę do ataków politycznych” – pisze w oświadczeniu Biuro Prasowe ruchu. Dalej czytamy, że artykuł „Faktu” jest „politycznie inspirowanym atakiem na Kukiz'15”. Zwracają uwagę na „oczywisty kontekst polityczny” publikacji. „Ziobro wykorzystuje prokuraturę do ataków politycznych na Kukiz'15, mszcząc się za dobre relacje polityków Kukiz'15 z Prezydentem. Jak wiadomo, Kukiz'15 miał znaczący wpływ na prezydenckie poprawki do ustaw ministra Ziobry” – czytamy.

Głos w sprawie zabiera też oskarżany poseł Grzegorz Długi. „Moja rola w opisanej sprawie nie miała w ogóle żadnego związku z reprywatyzacją. Zastępowałem – jak przystało na adwokata – w akcie notarialnym sprzedaży udziału w nieruchomości przez prywatnego właściciela prywatnej firmie, zgodnie ze zleceniem, adwokata z zagranicy. Zastępowałem również na podstawie aktu notarialnego. Takich spraw adwokaci w ramach swojej praktyki prowadzą dziesiątki” – pisał dalej.

„Wściekłość ministra Ziobry, można nawet po ludzku zrozumieć, bo często dziecko, któremu odbierze się zabawki wierzga i płacze. Ale nieakceptowalne jest wykorzystywanie prokuratury do rozgrywek politycznych” – czytamy dalej. „Będę żądał milionowych odszkodowań i zadośćuczynienia, zarówno na rzecz Ruchu jak i swoją własną, gdyż celem inicjatorów jest także podważenie mojej wiarygodności, a nie jestem posłem zawodowym i utrzymuję się głównie z pracy zawodowej. Jeżeli prokuratura widzi jakieś nieprawidłowości to niech mnie oskarżą i natychmiast zrzekam się immunitetu. Oczywiście sam też skieruję sprawę na drogę prawną” – oświadczył Długi.

