Oferują możliwość „doświadczenia Auschwitz”. Muzeum komentuje: To przekroczenie etycznej czerwonej linii

„Symulacja VR pozwala użytkownikom na »doświadczenie« Holokaustu” - pisze na Twitterze portal http://www.alphr.com. Jak dowiadujemy się z materiału, za projektem stoi włoskie studio, a sam projekt miał powstać w oparciu o wspomnienia osób, które przeżyły Auschwitz. - Chcemy wykorzystać VR do zobrazowania intensywnych doświadczeń, a przy okazji stworzyć coś praktycznego, o wartości edukacyjnej dla świata. Świadkowie z Auschwitz znikają z powodu ich wieku. Książki nie wystarczają, podobnie jak filmy. Tam trzeba być, a dzięki VR jest to możliwe - tłumaczy dyrektor kreatywny Daniele Azara.

Nie wszyscy są jednak przekonani do takiego rozwiązania. „Wykorzystywanie wirtualnej rzeczywistości, by umożliwić ludziom”doświadczenie Auschwitz„ to przekroczenie etycznej czerwonej linii. Nikt nie powinien być manipulowany, aby”czuć to, co czuły ofiary„ – skomentowali na Twitterze administratorzy profilu Muzeum Auschwitz.

Warto w tym kontekście przypomnieć, że "wirtualne Auschwitz" zostało zbudowane w 2016 roku na potrzeby niemieckiej policji. Model 3D, który dokładnie oddaje topografię obozu, został stworzony przez bawarskich śledczych. Technologia wykorzystywana jest w postępowaniach dotyczących osób, co do których których istniały podejrzenia, że pracowały bądź odbywały służbę w obozie.

