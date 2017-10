Pawłowicz ostro o uczestniczkach Czarnego Protestu: Myślą tylko o własnych macicach i molestują mieszkańców Warszawy

Krystyna Pawłowicz przyznała, że „nie bardzo rozumie ideę komitetu Ratujmy kobiety” . – Nie wiem, przed czym te kobiety chcą się ratować czy bronić, bo chodzą po ulicy, wyzywają, kłamią i bluzgają na wszystkich, i są w tym bezkarne. One praktycznie mówią, co chcą. Nikt też nie zagląda im do łóżka, nikt nie robi im obowiązkowych badań ginekologicznych, więc nie bardzo wiem, przed czym bronić te kobiety? – zastanawiała się posłanka PiS w rozmowie z portalem Fronda.pl.

W opinii parlamentarzystki „to mieszkańców Warszawy należałoby bronić przed uczestniczkami czarnych protestów” . – To byłoby słuszniejsze hasło, ponieważ one molestują nas, nagabują i zakłócają funkcjonowanie miasta– tłumaczyła dodając, że „te marsze są zupełni wydumane i poza wulgarnymi tekstami i hasłami nie stać uczestników na nic więcej”. – Wszystko to jest groteską, a działania tych „demonstrantek” uważam za wynaturzone, nie mające żadnej podstawy w rzeczywistości – dodała.

W ocenie Pawłowicz „kobiety uczestniczące w tych protestach myślą tylko o sobie, a właściwie myślą tylko o swojej macicy, o której opowiadają zupełnie bez wstydu” . – Nie ma przy tym już żadnej intymności ani subtelności, jest pełen zawstydzający ekshibicjonizm. Te panie wynoszą sprawę swych macic ponad wszelkie inne. Zajmują się tylko tym problemem i zupełnie nie myślą o innych kobietach i innych, rzeczywistych problemach. Te wszystkie „demonstrantki” sprawiają wrażenie, że chodzi im tylko o to, aby „te rzeczy” robić bezkarnie, bez konsekwencji, po trupach swych dzieci – powiedziała polityk PiS.

Demonstracje w rocznicę Czarnego Protestu

3 października 2016 roku w wielu polskich miastach odbył się Czarny Protest. Sprzeciw kobiet wywołała decyzja Sejmu, który skierował do dalszych prac w komisjach projekty ustaw zakładające bezwzględny zakaz aborcji oraz zmiany w stosowaniu metody in vitro. W pierwszym czytaniu odrzucono natomiast projekt liberalizacji prawa aborcyjnego. Decyzja posłów wywołała oburzenie kobiet, które zorganizowały protesty przeciwko naruszaniu ich praw.