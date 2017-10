Suski o kulisach rozmów prezydenta z prezesem PiS: Twierdzenia, że Duda dał się złamać, to absurd

Dziennikarze RMF FM ustalili, że po spotkaniu z prezesem PiS prezydent Andrzej Duda wycofał się z kilku pomysłów w ustawach o KRS i Sądzie Najwyższym. W ocenie Marka Suskiego jest to dobry sygnał. – Prezydent przede wszystkim wziął pod uwagę, że zatrzymanie reformy wymiaru sprawiedliwości jest niedobre dla Polski i obywatele oczekują tych zmian. Myślę, że prezydent poszukuje możliwości kompromisowego rozwiązania problemu – wyjaśnił polityk PiS. Poseł dodał, że „jeśli ten proces by się przedłużał, wówczas nic by z tego nie wyszło” . – Prezydent wywołał taką refleksję, jaka przyszłość dla Polski i dla prezydenta jest najlepsza. Myślę, że to taki krok prezydenta w kierunku odpowiedzialności – wyjaśnił.

W ocenie Suskiego „twierdzenia, że Andrzej Duda dał się złamać to absurd” . – Prezydent nie dał się złamać. Pan prezydent kieruje się odpowiedzialnością za Polskę. To bardzo dobry kierunek – wyjaśnił. Zapytany o to, czy prezydent wrócił do obozu dobrej zmiany, Suski odparł, że „trudno mówić o tym, że prezydent odszedł, bo zna go osobiście i wie, że kieruje się dobrem Polski” . Poseł PiS dodał, że „liczy na to, iż jutrzejsze spotkanie prezydenta z prezesem PiS to będzie rozmowa dwóch osób zatroskanych o losy państwa i że wyjdzie z niej coś dobrego” .