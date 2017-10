Domagają się od Glińskiego wycofania „Pokotu” z kandydatów do Oscara. Powód?

W opinii organizacji, „Pokot” Agnieszki Holland godzi w wizerunek Polski. Domagają się także odwołania szefowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Magdaleny Sroki. Przekonują, że „Pokot” „jest obrazem w swoim przekazie i narracji antypolskim, antykatolickim i nie powinien reprezentować Polski na prestiżowych międzynarodowych festiwalach filmowych, w tym oczywiście nie powinien ubiegać się o Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej w roku 2018 ” .

Przedstawiciele Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej tłumaczą, że wycofanie filmu nie wchodzi w grę. Obraz Agnieszki Holland będzie rywalizował w kategorii „film nieanglojęzyczny”. PISF zaznacza, że trwa już kampania promocyjna „Pokotu” w Stanach Zjednoczonych, film zbiera dobre recenzje, a „The Hollywood Reporter” wymienia go wśród dziesięciu tytułów, które mają największe szanse na nominacje.

Rzecznik Instytutu Sztuki Filmowej Rafał Jankowski podkreśla, że są dwa przypadki z niedalekiej przeszłości, kiedy rządy chciały wycofać filmy – w 1990 roku były to Chiny, a w 1996 roku – Iran. – Trudno sobie wyobrażać, by do tego grona dołączyć miała dziś Polska – podkreśla. 27 lutego 1982 roku, powołując się na antypolską kampanię w Stanach Zjednoczonych, Polska wycofała z konkursu „Człowieka z Żelaza” Andrzeja Wajdy.