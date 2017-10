Rzecznik rządu: Duża szansa na kompromis ws. reformy sądownictwa

Z informacji przekazanych przez PSP wynika, że od czwartku strażacy interweniowali blisko 10 tysięcy razy. W wyniku wichur 39 osób zostało rannych, a dwie osoby zginęły.

– Rzeczywiście wielka tragedia, ostatnio dość często takich anomalii pogodowych na terenie naszego kraju doświadczamy, ale już od wczoraj służby zaczęły oczywiście intensywnie pracować – jeszcze w trakcie właściwie tych wichur pierwsze ekipy strażackie wyjechały w teren po to, by pomagać ludziom – mówił Bochenek. Jak poinformował, premier uzgodniła w rozmowie z wojewodami, że „dodatkowe ekipy – również energetyków – zostaną zadysponowane, po to, by jak najszybciej usuwać awarie prądu, bo one są na pewno najbardziej dotkliwe”. Szefowa rządu spotka się również „w terenie” ze służbami usuwającymi skutki wichur.

Bochenek poinformował również w Polskim Radiu, że przedmiotem spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim będzie reforma wymiaru sprawiedliwości. – Zależy nam na tym, aby w konsensusie i w jedności przeprowadzić tę reformę – powiedział. Ocenił, że „jest duża szansa, aby do kompromisu doszło”. – To nie jest tak, że my wpadliśmy na pomysł że nagle sobie zreformujemy wymiar sprawiedliwości, tylko wsłuchaliśmy się w głos Polaków, ponad 80 proc. polskiego społeczeństwa jednoznacznie negatywnie ocenia ten sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości – podkreślił.

