Gasiuk-Pihowicz przejdzie do PO? Posłanka zabrała głos

Kamila Gasiuk-Pihowicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicielek Nowoczesnej. Według dziennikarzy „Faktu”, od dłuższego czasu do zmiany partii kusi ją Platforma Obywatelska. Co na to sama posłanka?

Dziennikarze „Faktu” przekonują, że Kamila Gasiuk-Pihowicz „może już wkrótce pracować na rzecz innego lidera”. Ich zdaniem posłanka od dłuższego czasu znajduje się na celowniku Grzegorza Schetyny i Platformy Obywatelskiej. Przypominają przejęcie przez PO 4 posłów Nowoczesnej i twierdzą, że wśród nich miała znajdować się także Gasiuk-Pihowicz. Kolejna próba namówienia jej na transfer miała miejsce w maju. W ofercie miała znaleźć się nawet praca dla męża posłanki. „Fakt” utrzymuje, że obecnie planem PO jest namawianie liderki Nowoczesnej do startu w wyborach na szefa partii. W przypadku dobrego wyniku Gasiuk-Pihowicz, Platforma mogłaby próbować dalej osłabiać Ryszarda Petru i doprowadzić do połączenia obu partii, albo przekonać posłankę do odejścia z Nowoczesnej razem z grupą działaczy. Do tych rewelacji postanowiła się odnieść sama polityk. Za pośrednictwem swojego konta na Twitterze wysłała jasny komunikat, ucinający spekulacje dotyczące jej odejścia. „W sprawie plotek jednej z gazet – nigdzie się nie wybieram” – napisała.