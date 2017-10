Sąd Najwyższy krytycznie o ustawie prezydenta. Mowa jest tylko o jednym pozytywie

Komunikat zaczyna się od uwagi, że podkreślanym celem ustawy ma być tzw. „dekomunizacja części składu Sądu Najwyższego”, jednak z analizy przeprowadzanej przez SN wynika, że zamiary prezydenta sięgają znacznie dalej. Chodzi tu np. o pomysł na wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, czy usuwanie rozstrzygnięć związanych ze sprawami wyborczymi, w tym ważności wyborów. W oświadczeniu znalazło się też stwierdzenie, że wymienionym celom służy ustanowienie dwóch nowych izb, przy czym w rzeczywistości mamy do czynienia z powołaniem dwóch odrębnych i niezależnych sądów, które będą sprawowały kontrolę nad sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Przedstawiciele SN przewidują, że wprowadzenie skargi nadzwyczajnej może spowodować napływ do sądów powszechnych trudnej obecnie do przewidzenia puli spraw. Wyrażają też obawy o związaną z tym przewlekłość postępowań sądowych, która należy obecnie do najważniejszych problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jedną z wymienionych w komunikacie kwestii jest również rozszerzenie uprawnień prezydenta. Zdaniem sędziów realizacja nowych regulacji może nastąpić kosztem kosztem niezależności Sądu Najwyższego.

„Projektowana ustawa, w porównaniu z zawetowaną w lipcu br. przez Prezydenta RP ustawa o Sądzie Najwyższym może być określona jako „lepsza” jedynie w zakresie, w jakim nie doprowadza do jednoczesnego usunięcia wszystkich sędziów Sądu Najwyższego” – ocenia SN.