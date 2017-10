Spółka kolejowa oferuje bilety za złotówkę. Trzeba odmówić różaniec

Wspólna modlitwa nazwana „Różańcem do Granic” to inicjatywa ludzi świeckich, którzy zwrócili się też z prośbą o akceptację i błogosławieństwo do biskupów. – Źródło tego pomysłu jest w objawieniach matki Bożej w Fatimie, która wezwała cały świat do pokuty i różańca i przedstawiła w tych objawieniach zagrożenie jakie wisi nad ludzkością. Tym zagrożeniem jest grzech ludzki – tłumaczył Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta. W ramach inicjatywy w sobotę 7 października w 320 kościołach na terenie 22 diecezji na obrzeżach Polski zostanie podjęta modlitwa o pokój dla Polski i całego świata. – 7 października Polacy staną wzdłuż granic kraju i otoczą Polskę modlitwą. Polska granica liczy 3,5 tys. kilometrów, więc liczyliśmy, że potrzeba milion, półtora miliona ludzi, żeby rzeczywiście otoczyć ten kraj dosłownie modlitwą – dodał Bodasiński.

Do akcji dołączyły porty lotnicze. Jak poinformowali organizatorzy, na wszystkich trzech lotniskach, w Warszawie, Poznaniu i Pyrzowicach, modlitwa będzie prowadzona w lotniskowej kaplicy. Specjalną ofertę dla uczestników akcji przygotowała również spółka kolejowa POLREGIO. Przedstawiciele firmy tłumaczą, że „oferta ma na celu umożliwienie zamierzającym wziąć udział w modlitwie różańcowej dojazdu i powrotu do i z miejscowości, w których znajdują się wyznaczone kościoły” .

Kościoły uczestniczące w wydarzeniu „Różaniec do granic” znajdują się w dziesięciu województwach. Oferta POLREGIO obejmie miejscowości: Sokółka, Hajnówka, Kleszcze/Szkoła (przystanek KKZ), Czeremcha, Dąbrowa Białostocka, Gdańsk Gł., Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot, Gdynia Orłowo, Gdynia Gł., Gdynia Chylonia, Mrzezino, Żelistrzewo, Puck, Swarzewo, Władysławowo, Chałupy, Kuźnica (Hel), Jastarnia, Jurata, Hel, Zakopane, Piwniczna Zdrój, Żegiestów, Wierchomla Wielka, Milik, Muszyna, Muszyna Zdrój, Lublin Airport, Terespol, Elbląg, Racławice Śląskie, Prudnik, Głuchołazy, Medyka, Świnoujście Port, Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Bardo Śląskie, Kostrzyn, Słubice.

Z pociągu POLREGIO będzie można skorzystać na podstawie biletu jednorazowego na przejazd w cenie 1zł.