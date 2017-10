Staszczyk, Szapołowska, Seweryn, Szcześniak – plejada gwiazd w koncercie „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie”

Koncert w Teatrze Polskim

Pieśni Gintrowskiego zaśpiewają również Ola Gintrowska, bliska krewna barda, oraz jego córka Julia. Gwiazdom towarzyszyć będzie chór oraz orkiestra pod batutą Jana Stokłosy, który ponownie podjął się aranżacji utworów barda i jest kierownikiem muzycznym projektu. Dyrektorem artystycznym i producentem koncertu jest Gabriela Gusztyn-Popławska, a reżyserem - Krzysztof Adamski.

W programie koncertu znalazły się przede wszystkim utwory skomponowane przez Gintrowskiego w pierwszej połowie lat 80-tych lub kojarzone z tamtym okresem jego twórczości. W aranżacjach Jana Stokłosy wybrzmią m.in. „Kantyczka z lotu ptaka”, „Autoportret Witkacego”, „Wróżba”, „Maj za majem”, „Pani Bovary” czy „Pieśń o śnie”. Nie zabraknie też”Murów” w wyjątkowym wykonaniu.

„Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie”

„Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie” to druga edycja wyjątkowego projektu, który ma służyć upamiętnieniu osoby Przemysława Gintrowskiego. Artysty, który mówił,że sztuka powinna poruszać podstawowe wartości moralne i który do końca swoich dni głosem przypominał o tym, co najważniejsze. Koncert odbędzie się w pięć lat po śmierci barda, ale przede wszystkim - w przededniu rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, czasu tak mocno obecnego w jego twórczości.

Nagroda im. Przemysława Gintrowskiego

Podczas koncertu wręczona zostanie Nagroda Za Wolność W Kulturze im. Przemysława Gintrowskiego. Nagroda, przyznawana przez Kapitułę, w skład której wchodzą m.in. członkowie rodziny artysty, zostanie wręczona twórcy, który w swojej drodze artystycznej tak jak Gintrowski nie idzie a kompromisy i który jest wierny swoim wyborom, a wartościami, które determinują te wybory są prawda i wolność. Do 15 października można jeszcze nadsyłać zgłoszenia do nagrody, szczegóły na stronie www.gintrowski.pl.

Organizatorzy i partnerzy koncertu

Organizatorem koncertu „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie” jest Fundacja im. Przemysława Gintrowskiego. Współorganizatorem – FINA. Mecenat nad koncertem objęły PGNiG i Grupa Lotos. Partnerami wydarzenia są LOTTO i Fundacja Książąt Czartoryskich. Patronat medialny nad koncertem sprawują tygodnik „Wprost”, tygodnik „Do Rzeczy”, Telewizja Polska, RMF Classic.

Fundacja im. Przemysława Gintrowskiego powstała w celu ochrony imienia, wizerunku i spuścizny artystycznej zmarłego w 2012 r. kompozytora, muzyka i barda oraz zachowania pamięci o jego twórczości. Fundację powołali członkowie najbliższej rodziny barda. Więcej informacji na http://gintrowski.pl/. Tam również znajduje się zapis pierwszej edycji koncertu, który odbył się w 2016 r. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej.