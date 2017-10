Zakończyło się spotkanie prezydenta Dudy z prezesem PiS

Informację o spotkaniu podała Kancelaria Prezydenta. O godzinie 17 do Belwederu przybył prezes PiS, którego przywitał Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta. Rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował, że przedmiotem spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim miała być reforma wymiaru sprawiedliwości. – Zależy nam na tym, aby w konsensusie i w jedności przeprowadzić tę reformę – powiedział. Ocenił, że „jest duża szansa, aby do kompromisu doszło”. – To nie jest tak, że my wpadliśmy na pomysł że nagle sobie zreformujemy wymiar sprawiedliwości, tylko wsłuchaliśmy się w głos Polaków, ponad 80 proc. polskiego społeczeństwa jednoznacznie negatywnie ocenia ten sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości – podkreślił.Obaj politycy rozmawiali ze sobą blisko dwie godziny.

Przypomnijmy, że w czasie poprzedzającym prezentację prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa prezes PiS odwiedził Belweder, gdzie przez około 1,5h rozmawiał z prezydentem. – Sądzę, że prędzej czy później, mam nadzieję, że szybko, dojdziemy do porozumienia. Droga do porozumienia jest otwarta i nie wydaje się, żeby to była droga trudna do przebycia – komentował Kaczyński po spotkaniu, w trakcie którego przekazał prezydentowi pismo z postulatami partii rządzącej.

