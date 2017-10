Ciężki weekend dla klientów 10 banków. Czekają ich duże utrudnienia

W wielu bankach nie będzie dostępu do systemów płatności online oraz aplikacji mobilnych. W niektórych przypadkach niemożliwe będą wpłaty i wypłaty kartami. Utrudnienia przewidziano na godziny nocne.

Bank Millennium

Utrudnienia wystąpią między godziną 1:00 a 4:00 w niedzielę. Problemy mogą się pojawić podczas korzystania z systemu bankowości internetowej Millenet, aplikacji mobilnej, płatności BLIK. Niedostępne będą wpłaty i wypłaty kartami.

BGŻ BNP Paribas

Od godziny 14:00 w piątek do godziny 5:00 w sobotę nie będzie dostępu do Sigma Online. Chodzi o system umożliwiający aktywowanie lub zastrzeżenie karty kredytowej, pobranie wyciągów z ostatnich 6 miesięcy oraz przeglądanie historii transakcji. Sigma Online pozwala też na przelew dostępnych środków z karty kredytowej na rachunek bankowy.

BZ WBK

Transakcje przeprowadzane w niedzielę między północą a godziną 6:00 rano zostaną zrealizowane dopiero po zakończeniu prac konserwacyjnych. W tym czasie nie będzie można zapłacić za zamówienia złożone przez Internet oraz korzystać z systemu płatności BLIK.

Credit Agricole

Niedogodności w banku Credit Agricole rozpoczną się o godz. 21:00 w sobotę i potrwają do godzinie 12:00 w niedzielę. Wówczas wyłączone będą serwisy bankowości elektronicznej CA24 oraz ograniczony zostanie dostęp do produktów i usług banku. Jak informuje bank, w szczególności dotyczy to serwisów CA24, automatycznego serwisu telefonicznego IVR oraz płatności internetowych. Nie będzie np. można zalogować się na swoje konto w e-banku oraz do aplikacji mobilnej, ani zapłacić za zakupy przelewem online w sklepie internetowym. Wpłaty dokonane w czasie przerwy na rachunek za pośrednictwem wpłatomatów zostaną zaksięgowanie w niedzielę po godzinie 12:00.

Euro Bank

Klienci Euro Banku muszą liczyć się z tym, że w nocy z piątku na sobotę w godzinach 23:35 - 03:00 nie będą mogli skorzystać z serwisu eurobank online oraz aplikacji mobilnej.

ING Bank Śląski

Utrudnienia rozpoczną się w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 0:00 i potrwają do 5:00 nad ranem. W związku z pracami serwisowymi, nie będzie dostępu do bankomatów, wpłatomatów i opłatomatów zlokalizowanych w placówkach.

Nest Bank

Prace modernizacyjne będą przeprowadzane od godziny 22:00 w sobotę do 3:30 w niedzielę. W związku z tym klienci nie będą mieli możliwości zrealizowania przelewów natychmiastowych i płatności za pośrednictwem NestPrzelewu. Bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą działały w trybie przyjmowania zleceń, ale dyspozycje zostaną przekazane do realizacji dopiero po zakończeniu prac.

mBank

W odróżnieniu od pozostałych banków, mBank zaplanował prace modernizacyjne na środę. Wtedy między 04:00 a 05:15 nad ranem, klienci nie zapłacą kartą, ani nie wypłacą gotówki z bankomatu. Nie skorzystają też z wpłatomatu przy użyciu karty.

PKO BP

W sobotę od 1:00 do 6:00 nie będzie działała zakładka karty. Następnie w niedzielę między 3:00 a 04:00 nie będzie można korzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes. Utrudnienia obejmą także płatności Płacę z iPKO i Płacę z IKO w sklepach internetowych. Z kolei transakcje dokonywane przy pomocy aplikacji IKO połączonej z kontem osobistym w PKO Banku Polskim zostaną ograniczone do wypłat z bankomatów oraz płatności w sklepach stacjonarnych.

Volkswagen Bank

W niedzielę od godziny 8:00 do godziny 12:00 mogą wystąpić problemy z dostępem do rachunków przez internet i telefon.