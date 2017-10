Schmidt składa interpelację ws. akcji „pociąg za złotówkę”. „Transport na Przystanek Woodstock też będzie darmowy?”

W ramach inicjatywy „Różaniec do granic”w sobotę 7 października w 320 kościołach na terenie 22 diecezji na obrzeżach Polski zostanie podjęta modlitwa o pokój dla Polski i całego świata. Specjalną ofertę dla uczestników akcji przygotowała spółka kolejowa POLREGIO. Przedstawiciele firmy tłumaczą, że „oferta ma na celu umożliwienie zamierzającym wziąć udział w modlitwie różańcowej dojazdu i powrotu do i z miejscowości, w których znajdują się wyznaczone kościoły” . Z pociągu POLREGIO będzie można skorzystać na podstawie biletu jednorazowego na przejazd w cenie 1zł.

Nie wszystkim jednak akcja kolejowej spółki przypadła do gustu. Posłanka Nowoczesnej Joanna Schmidt zwróciła się z interpelacją w sprawie inicjatywy do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Posłanka chce się dowiedzieć od ministra Adamczyka, czy jego resort udzielił dotacji celowej spółce POLREGIO na pokrycie kosztów przejazdów uczestników akcji „Różaniec do granic” . „Jeśli została przyznana dotacja, to w jakiej wysokości? Na jakiej podstawie prawnej ją przekazano i kto był pomysłodawcą tej akcji?” – to tylko niektóre pytania, jakie pojawiły się w poselskiej interpelacji. Schmidt chce również uzyskać odpowiedź na pytanie, ile ta promocja będzie kosztować podatnika, a także czy podobna akcja zostanie zorganizowana dla uczestników Przystanku Woodstock, który każdego roku odbywa się w Kostrzynie nad Odrą.