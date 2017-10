Prof. Rzepliński po spotkaniu prezesa PiS z prezydentem spodziewa się „trzeciego rozbioru sądów”

Prof. Andrzej Rzepliński, który do niedawna pełnił funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego, był gościem w RMF FM. Zapytany o to, czego spodziewa się po trwającym wówczas spotkaniu prezesa PiS z prezydentem, odpowiedział że „trzeciego rozbioru sądów”. Zdaniem profesora swoboda działania prezydenta zmniejsza się z każdym takim spotkaniem.

Rzepliński przewiduje, że Polacy nie wyjdą na ulice, aby protestować tak jak kilka miesięcy temu. – To co się działo, można powiedzieć, coraz bardziej intensywnie, to nie były protesty. To było wyrażenie woli przez znaczącą część naszego społeczeństwa – tłumaczył. Stwierdził też, że prezydent napisał dwa projekty ustaw, które merytorycznie nie różnią się od tych, jakie wcześniej zawetował. – Logika, istota propozycji prezydenta Dudy jest taka sama - chodzi o rozwalenie Sądu Najwyższego i zbudowanie na jego gruzach nowego sądu – powiedział były prezes TK.