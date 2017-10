Gronkiewicz-Waltz: Zastanawiam się, czy służby nie zastawiły na mnie pułapki

Prezydent stolicy powiedziała, że jest to jej ostatnia kadencja na stanowisku prezydent Warszawy. – Kończy się kadencja. Mam nadzieję, że urząd obejmie po mnie ktoś w wieku 40 lat. Nie mam zamiaru kandydować. Młodsi powinni wejść od partii, musi być jakaś zmiana pokoleniowa, przynajmniej częściowa. Jestem profesorem prawa i ten zawód będę wykonywać do 70 roku życia, tak mówi prawo. Chyba, że i tam macki PiS-u mnie dorwą – podkreśliła Gronkiewicz-Waltz. Polityk dodała również, że nie będzie kandydowała do zarządu PO, dlatego że „to nie ma najmniejszego sensu” . – Nie planuję bycia w zarządzie, ponieważ ta funkcja służyła mi przede wszystkim do sprawowania urzędu prezydenta Warszawy – tłumaczyła prezydent stolicy dodając, że chce jednak pozostać członkiem partii.

Pytana o sprawę komisji weryfikacyjnej, Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że nie zamierza się przed nią stawiać. – Gdyby się okazało, że jestem stroną w jakiejś sprawie, to oczywiście można byłoby się nad tym zastanowić. Jestem do dyspozycji prokuratora, ale nie będę przed komisją wydawała się na lincz – komentowała.

W czwartek 5 października Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wnioski o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy a tzw. Komisją ds. reprywatyzacji. – Nie twierdzę, że jest 27:1, tylko twierdzę, że jest 1:1, chociaż w zasadzie pewne rzeczy, na których mi zależało, zostały wyjaśnione. Że jestem organem, a nie stroną. Po drugie, mimo że Patryk Jaki napisał, że komisja weryfikacyjna jest organem administracji publiczne, wyraźnie jest napisane w uzasadnieniu, że jest organem administracji rządowej – mówiła prezydent Warszawy.