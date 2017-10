Prezes PiS na konwencji SP: Polska dzisiaj jest i musi być wyspą wolności

W sobotę 7 października w Warszawie odbywa się konwencja partyjna Solidarnej Polski poświęcona m.in. zmianom w wymiarze sprawiedliwości.

Podczas konwencji przemawiać będą politycy tej partii m.in. Zbigniew Ziobro, Beata Kempa czy Patryk Jaki. Głos zabrał również prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński powiedział, że zadaniem Zjednoczonej Prawicy jest budowa silnego i sprawnego państwa. – Mamy na tej drodze trudności. Te, co do których można było przewidzieć, że wystąpią i mamy także te niespodziewane – stwierdził. –Musimy być razem i to razem musi oznaczać także to, że się wzajemnie akceptujemy. Może, że się nawet wzajemnie lubimy, bo to też istotne. W tej wspólnej drodze ku naprawie RP, bo rzeczywiście w 2015 roku rozpoczął się nowy czas w historii naszego kraju. I naszym zadaniem jest to, by ten czas trwał i by przyniósł zmianę rzeczywistą, taką do końca. A to jest przedsięwzięcie ogromne, niezwykle trudne. Polskę psuto i niszczono w okresie komunizmu, już nie mówię o okresie okupacji, ale także niestety III RP przyniosła ogromną ilość różnego rodzaju nadużyć, patologii, mechanizmów demoralizujących społeczeństwo, mechanizmów, które trzeba odrzucić – dodał prezes PiS.

W ocenie Kaczyńskiego „III RP przyniosła przeświadczenie, że polskie państwo powinno być słabe w niektórych aspektach, bo gdyby było silne, to by zagrażało różnego rodzaju interesom” . –To wielki błąd, który niektórzy popełniali i po dziś dzień popełniają z głębokiego przekonania, głównie na skutek doświadczeń komunizmu – podkreślił.

Prezes PiS skomentował również swoje wczorajsze spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. – Budowa ciągle jest w trakcie albo w ogóle przed nami, bo niektórych spraw nie zdołaliśmy podjąć i mamy na tej drodze trudności – te, które można było przewidzieć, że wystąpią i te niespodziewane, ale chciałbym państwu powiedzieć, bo jest właśnie okazja, wczoraj odbyłem spotkanie, o którym być może państwo słyszeli. Sądzę, że tu jesteśmy też na dobrej drodze do tego, żeby to przełamać, żeby ten incydent się zakończył i zakończył się dobrze – mówił Jarosław Kaczyński.

– Musimy iść od przodu i jak już tutaj powiedziano – nie tracić ducha. Bo to na pewno będzie trudna droga i to będzie na pewno droga długotrwała. Żeby ją przejść, trzeba wygrywać kolejne wybory, a żeby wygrywać kolejne wybory, trzeba być razem. To pierwszy warunek sukcesu. Polska dzisiaj jest i musi być wyspą wolności w Europie – dodał prezes PiS.