Ziobro: My słuchamy Polaków, nie pijemy wina i nie jemy ośmiorniczek na koszt podatnika

– To, co niezwykle ważne w polityce, o czym my, Polacy zwłaszcza doświadczeni latami różnych perypetii i złych rządów, niekoniecznie dobrych zmian, wiemy, to to, że jedność jest niezwykle ważna. I to właśnie Jarosław Kaczyński, biorąc po uwagę ten różnorodny, składający się z różnych podmiotów, różnych ludzi, mających czasami nieco różne wartości i punktu widzenia obóz, jest gwarantem jego jedności- mówił Zbigniew Ziobro na konwencji Solidarnej Polski.

Minister sprawiedliwości mówił również o zmianach w wymiarze sprawiedliwości, jakie zaszły od czasu przejecia władzy przez Zjednoczoną Prawicę. – Przykład sprawności prokuratury i różnic, jaki zaszły to miasto Warszawa. Te słynne historie związane z przejmowaniem kamienic, te dramaty, tragedie tysiące ludzi wyrzucanych bezwzględnie przez czyścicieli kamienic, wobec których całkowicie obojętna była pani Gronkiewicz-Waltz. Gdzie był Donald Tusk, pani Kopacz, pan Schetyna, wtedy, kiedy ci ludzie płakali i opowiadali swoje dramaty, historie w mediach? - zastanawiał się Ziobro dodając, że politycy ZP nie "piją drogiego wina na rachunek podatników i nie jedzą ośmiorniczek". - My pracujemy, słuchamy ludzi, demokracji. Dlatego ta zmiana w prokuraturze jest dobrą zmianą, bo skończył się czas przekrętów i przejmowania kamienic w Warszawie. Dzisiaj ci, którzy dopuszczali się przekrętów, ci, którzy czuli się bezkarni, lądują w więzieniu – dodał lider Solidarnej Polski.

„Nie zawiedliśmy przez dwa lata i nie zawiedziemy”

– Wykonaliśmy przez te dwa lata kawał ciężkiej pracy, nie boję się tego powiedzieć. Zawsze mogliśmy zrobić coś więcej i patrzymy też krytycznie na nasze dokonania. To nas mobilizuje.Chcemy pracować jeszcze bardziej efektywnie, mając doświadczenie, przekonanie, że jesteśmy w ramach wielkiego obozu dobrej zmiany. Chcemy pracować na rzecz Polski i Polaków. Chcemy pokazać że różnimy się od innej formacji politycznej tym, że jesteśmy wierni naszym zobowiązaniom, wizji Polski, która jest w naszych marzeniach Polską sprawiedliwą i prawą, wrażliwa na sprawy zwykłego człowieka, która w sposób bezwzględny ściga brutalnych przestępców i Polską, która zabiega o przyszłość pokoleń Polaków, jakość życia tu i teraz. Nie zawiedliśmy przez te dwa lata i nie zawiedziemy - zapewnił Zbigniew Ziobro