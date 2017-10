Internautka sprowokowała prezydenta. „Kto ma dobrą wolę i zaufanie, ten wie, że w takich sprawach jestem z nim”

Akcja „Różaniec do granic”, którą zorganizowano w dniu, kiedy Kościół katolicki obchodzi wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, okazała się dużym sukcesem. W sieci pojawiło się wiele materiałów z całej Polski, na których widać osoby, które postanowiły wziąć udział w wielkiej modlitwie. Do wydarzenia „Różaniec do granic” dołączyli też politycy.

Premier Beata Szydło pozdrowiła wszystkich uczestników akcji za pośrednictwem Twittera.

Swój wpis zamieścił też marszałek Senatu Stanisław Karczewski. „Modlitwa różańcowa daje siłę i umacnia nas w wierze, że w potrzebie nie jesteśmy sami. Różaniec do granic daje siłę Polakom i Polsce!” – napisał.

O dołączeniu do akcji napisał na Twitterze również Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Już 6 października do wzięcia udziału w akcji zachęcał Joachim Brudziński z PiS. W sobotę polityk znowu wspomniał o wydarzeniu organizowanym przez Fundację Solo Dios Basta.

Internautka wytknęła prezydentowi, że nie zaangażował się publicznie w inicjatywę wspieraną przez wielu polityków. „Kto nam podmienił prezydenta Andrzeja Dudę? Rok temu nie uwierzyłabym, że zabraknie go na Różańcu do Granic” – napisała jedna z użytkowniczek Twittera, zamieszczając przy tym zdjęcia prezydenta uczestniczącego w uroczystościach religijnych.

Post zwrócił uwagę samego zainteresowanego, który odparł: „Jest Pani pewna? Różaniec musi być przed kamerami lub we fleszach? Hmmm. Nie wiedziałem... Był w kaplicy Pałacu. Bez kamer.”... Prezydent włączył się w toczącą się pod postem dyskusję, wbijając lekką szpilkę części jej uczestników. „Kto ma dobrą wolę i zaufanie, ten wie, że w takich sprawach jestem z nim. Nie potrzebuje zapewnień” – stwierdził.