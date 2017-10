Afera reprywatyzacyjna. Zatrzymano trzy osoby, w tym Marzenę K.

Informacje Prokuratury Krajowej przekazuje Polska Agencja Prasowa. Wynika z nich, że wśród trzech osób zatrzymanych w związku z reprywatyzacją w stolicy, jest między innymi była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K. i były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Grzegorz M.

Marzena K. związana jest ze sprawą nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 63 w Warszawie. Swoimi decyzjami Prezydent m.st. Warszawy ustanowił na 99 lat prawo użytkowania wieczystego do zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Mokotowskiej 63 w Warszawie na rzecz określonych osób, w tym na rzecz byłej pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości Marzeny K.

W ocenie prokuratury decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa. W sprawach tych już wcześniej została bowiem wydana decyzja ostateczna. W swojej ostatecznej decyzji z 29 czerwca 2004 roku Wojewoda Mazowiecki utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z 6 kwietnia 2004 roku umarzającą postępowanie w tej sprawie jako bezprzedmiotowe.

Marzena K. do września 2016 roku p[pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości. Urzędniczka przyznała się do składania fałszywych zeznań majątkowych i została ukarana dyscyplinarnie. Śledczy podejrzewają, że w ciągu sześciu lat kobieta mogła zataić fakt posiadania kilkudziesięciu milionów złotych, w tym odszkodowań za nieruchomości, do których roszczenia nabyła. Mowa była o 38 mln złotych, które dostała od stolicy.