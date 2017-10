Paweł Kukiz o swoim stanie zdrowia. „Mało brakowało, a zajechałbym się jak śp. Wodecki”

– Co mi było? Przede wszystkim papierochy, Red Bulle, po 2-3 godziny snu. I to mi było. Non stop praca. Sejm, koncerty charytatywne, rozjazdy, dom, obowiązki domowe – wszystko na raz – za dużo tego wszystkiego, no i PESEL – kwestia zasadnicza – mówił na antenie RMF FM Paweł Kukiz.

Lider ugrupowania Kukiz'15 spędził pięć tygodni w szpitalu, do którego trafił w połowie września. Jak stwierdził, już przed rokiem miał sie zgłosić do lecznicy na badania, ale odwlekał ten moment z powodu braku czasu. – I mało brakowało – po prostu zajechałbym się, jak świętej pamięci Wodecki – zaznaczył. Poseł podkreślił, że jednym z powodów jego złego samopoczucia było palenie papierosów. Kukiz pochwalił się jednak, że na razie skutecznie rzucił nałóg. Czytaj także:

Paweł Kukiz pochwalił się wygraną z nałogiem. „Może zróbmy jakąś grupę wsparcia” Paweł Kukiz ocenił także poziom polskiej służby zdrowia. Jego zdaniem, jest „fatalnie” – w szpitalu MSWiA stawka żywieniowa na pacjenta to 7 złotych na dobę. – Podziwiam intendentów, że za taką kwotę potrafią zrobić posiłki, które są jadalne i nawet smaczne, tyle, że te porcje nie są wielkie – zaznaczył poseł. Poradził też protestującym przedstawicielom zawodów medycznych, by w swoich postulatach zawierali także elementy dotyczące pacjentów, wówczas zyskają wsparcie obywateli. Kukiz zaznaczył też, że nie dziwi się tym, którzy strajkują. – Fizjoterapeuta, na przykład, po studiach zarabia 1300 złotych na rękę, 1300 złotych. Podnoszą się potem glosy: on sobie dorabia potem po pracy. No tak, tylko te 8 godzin pracy to jest naprawdę ciężka praca. Ja miałem okazję obserwować to w szpitalu – wskazał.