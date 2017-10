PiS przedstawił prezydentowi poprawki do ustaw o KRS i SN. Karczewski zdradza, jakiego obszaru dotyczyły

Według marszałka Karczewskiego, konflikt pomiędzy partią i prezydentem Andrzejem Dudą zbliża się ku końcowi. – Chodzi tylko o to, żebyśmy się porozumieli i rozmowa pana prezydenta z panem prezesem piątkowa zbliża nas do tego – przekonywał. Jego zdaniem było to coś więcej niż światełko w tunelu. – Ja myślę, że już dojeżdżamy. Jeśli już takie porównanie, to jeżeli to był jakiś tunel, to już wyjeżdżamy z tego tunelu – mówił. Zapewnił także, że złe relacje Andrzeja Dudy z ministrem sprawiedliwości oraz szefem MON nie zatrzymają zmian szykowanych przez PiS. – Ale pogodzą się i zgodzą się, i dogadają, i muszą, dlatego że naszym celem jest to żeby zmienić Polskę, więc i pana prezydenta i pana ministra Macierewicza, więc muszą dojść do kompromisu i dojdą do kompromisu – mówił.

Zmian tych marszałek Senatu upatruje oczywiście w reformie sądownictwa, o której rozmawiali prezes PiS z prezydentem. – Ja bym powiedział tak, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, być może ta ustawa będzie jeszcze lepsza niż tamta ustawa – stwierdził nawet. Nie chciał jednak przyznać, że prezydenckie weta były dobrą decyzją. Dopytywany przez dziennikarza Radia ZET, marszałek Karczewski ujawnił za to temat zgłoszonych rezydentowi poprawek. – Jeśli już pan pyta, to powiem o tym obszarze, którego dotyczą te poprawki. One dotyczą tego następnego kroku w przypadku, gdy trzy piąte nie dogada się, jest pat, nie ma możliwości wyboru Krajowej Rady – przekazał. – Była propozycja taka, która była przedstawiona, taka aby to w Senacie się odbywało, a mogę tylko powiedzieć, że Senat też będzie ujęty w tej propozycji i tyle – dodał.