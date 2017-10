Wypadek z udziałem żołnierzy na S8. W autobus uderzyła cysterna

Szczegóły zdarzenia przybliża portal TVN24 Łódź. Wypadek miał miejsce około godziny 8:30 na wysokości Lubochni w woj. łódzkim. Gdy autobus przewożący wojskowych stanął na poboczu trasy prowadzącej do Warszawy, w jego tył uderzyła cysterna przewożąca olej spożywczy. Do szpitala trafiło sześć osób - Włoch kierujący cysterną i pięciu żołnierzy. Tuż po tym, jak doszło do kraksy, na trasie zaczęły się tworzyć korki. Kierowców przekierowano na objazdy.