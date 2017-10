Kiedy ustawa o dekoncentracji mediów? „To kwestia decyzji politycznej”

Mimo że zapowiedzi zmian na rynku mediów pojawiają się od dłuższego czasu, to projekt ustawy wciąż nie trafił do Sejmu. Wiceminister kultury Jarosław Sellin zdradził, że jest on już gotowy i czeka na „decyzję polityczną”.

Jarosław Sellin nie zdradził, kiedy możemy spodziewać się przedstawienia gotowego projektu ustawy dotyczącej dekoncentracji mediów. Zapewnił jedynie, że resort kultury „jest przygotowany do zaproponowania rozwiązań w tej sprawie”. Zapowiedział także, że nowa ustawa ma być wzorowana na regulacjach francuskich i niemieckich. – Skoro im się udało uchronić ten rynek przed nadmierną penetracją kapitału zagranicznego i nadmierną monopolizacją właścicielską, są to dobre wzory – argumentował. Wiceminister kultury poinformował też, że termin publicznego zaprezentowania projektów „jest kwestią decyzji politycznej”. – Moje środowisko polityczne podchodzi kompleksowo do reformowania różnych segmentów życia publicznego w Polsce. Mamy do dokończenia reformę sądownictwa, od trzech miesięcy o tym dyskutujemy i sprawa jeszcze nie jest dokończona. Więc to jest kwestia takiego rozsądnego, roztropnego rozkładania sił – tłumaczył. Zdaniem Jarosława Sellina walka z monopolami jest „naturalna w kapitalistycznym ustroju gospodarczym”. – Przecież monopole nie są zdrowym zjawiskiem i są zwalczane wręcz instrumentami państwowymi – stwierdził. Tymczasem pod koniec lipca wiceminister kultury zapowiadał na antenie TOK FM, że gotowy projekt zostanie przedstawiony wczesną jesienią. Przewidywał, że debata nad ustawą prawdopodobnie rozpocznie się w połowie września, czyli wtedy gdy Sejm rozpocznie prace po wakacyjnej przerwie. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński przypuszczał, że w tej sprawie „będzie na pewno bardzo silny opór”. Czytaj także:

