Były doradca ministrów sprawiedliwości usłyszał nowe zarzuty. Miał udzielać pomocy w przerwaniu ciąży

Zbigniew N. był szefem Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Pełnił też funkcję doradcy Ministrów Sprawiedliwości - Zbigniewa Ćwiąkalskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego. Obecnie przebywa w areszcie. Zapadła też decyzja o uchyleniu mu immunitetu. 6 października 2017 roku usłyszał zarzuty popełnienia trzech przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.

Śledztwo wykazało, że prokurator Zbigniew N. w 2013 roku udzielił ciężarnej kobiecie pomocy w przerwaniu ciąży. Jak informuje prokuratura, jego działania obejmowały: przekazanie środków poronnych, wskazanie lekarza, który przeprowadzi nielegalny zabieg, przekazanie kobiecie 1 tys. złotych na ten cel oraz zorganizowanie przewiezienia jej do szpitala w celu dokonania nielegalnego zabiegu. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności. N. miał też przekonywać kobietę do złożenia w prokuraturze nieprawdziwych zeznań. Ustalono również, że w maju 2014 roku prokurator nakłaniał inną kobietę do przerwania ciąży oraz udzielił jej w tym kierunku pomocy. Wcześniej N. przedstawiono cztery zarzuty związane z korupcją.