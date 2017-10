Prawdziwy mistrz drugiego planu zaskoczył Streżyńską. „Słoneczko, przepraszam bardzo...”

Sytuacja miała miejsce w gmachu Ministerstwa Cyfryzacji. W jednej z sal trwało spotkanie z minister Streżyńską. Szefowa resortu przemawiała do zgromadzonych, kiedy nagle usłyszała głos zza okna. – Słoneczko, przepraszam bardzo, możesz zamknąć to okno? – w taki sposób zwrócił się do Streżyńskiej jeden z pracowników remontujących elewację budynku. Te słowa wywołały salwy śmiechu. Całe zdarzenie nagrał i opublikował na Twitterze rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji Karol Manys.

Na portalu społecznościowym do sytuacji odniosła się również sama minister. „Pan remontujący naszą elewację tymi czułymi słowy polecił mi zamknąć okno w hyde parku i w sąsiednim pomieszczeniu” – napisała.