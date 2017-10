Prezydent wnioskuje o zwołanie Zgromadzenia Narodowego

„Zwracam się do marszałka z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia Narodowego w dniu 5 grudnia 2017 roku w celu wysłuchania orędzia prezydenta RP. Tego dnia przypada bowiem 150. Rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z ojców polskiej niepodległości, żołnierza i męża stanu, którego osoba i dokonania uznawane są za jedne z najważniejszych symboli odrodzenia niepodległej Polski w roku 1918” – pisze prezydent w liście skierowanym do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, do którego dotarł portal 300polityka.pl.

Prezydent Andrzej Duda wysłał wniosek do Marka Kuchcińskiego 4 października. Podkreślił, że „przyszłoroczny jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości będzie okazją do upamiętnienia wielkiego, historycznego sukcesu naszego narodu”. „U progu roku 2018 potrzebne będzie uroczyste wydarzenie, które zaznaczy początek obchodów tego wyjątkowego jubileuszu oraz we właściwy sposób podkreśli jego wagę” – napisał prezydent.